Стрелковые очки - необходимый аксессуар для соревнований

Стрелковые очки — обязательный атрибут экипировки, обеспечивающий безопасность стрельбы в тире и на открытой местности. Производители выпускают тактические очки в широком ассортименте, что позволяет участникам соревнований и тренировок подобрать оптимальный вариант защиты. С помощью очков для стрельбы корректируется зрительное восприятие цели и окружающей местности, благодаря чему повышается результативность выстрелов. Кроме прочего, регламентом стрелковых организаций предусмотрено обязательное ношение защитных очков для практических или стендовых видов спорта.

Особенности стрелковых очков

На соревнованиях по стрельбе не только участники, но и зрители должны соблюдать меры безопасности. При использовании стальных мишеней нередки случаи рикошета, когда оболочка пули, стреляные гильзы или отлетевшие осколки могут нанести серьезный урон зрению. Чтобы не случилось подобного происшествия, необходимо воспользоваться специальными линзами. При этом цветовая калибровка, снижение бликов и раздражающих световых эффектов помогает стрелку достичь лучших результатов.

Все виды баллистических очков проходят сертификацию на соответствие военным, мировым или европейским стандартам безопасности. Производители гарантируют пользователям необходимый уровень защиты, качество расходных материалов, ударопрочность и многие другие параметры экипировки. Для спортсменов и охотников необходимо пользоваться моделями, имеющими сертификат баллистической защиты уровня ANSI.

Конструктивной особенностью моделей стрелковых линз является невозможность разбиться при попадании пули. Оптические изделия производятся из нескольких видов поликарбоната, который проминается, но не бьется при сильном механическом воздействии. Летящая пуля вязнет в таких линзах, не достигая глаз, этим спортивные окуляры отличаются от пластмассовых и стеклянных вариантов.

Основные характеристики

Очки для стрельбы характеризуются цветом линз и коэффициентом пропускания света. Баллистические очки имеют рассчитанный коэффициент пропуска света, что показывает, для каких условий предназначена конкретная модель. Всего существует 5 категорий (0-4): от плохой видимости, тумана до света, бьющего в глаза. В сложных условиях актуально применение зеркальных моделей, снимающих напряжение глаз и помогающих лучше фокусироваться на цели.

Цвет является фильтром, который помогает выделить мишень на общем фоне. Прежде чем приобрести понравившуюся модель, следует учесть, будет ли оттенок помогать при конкретных погодных условиях в месте проведения стрельб.

Оттенки линз

Наиболее распространены следующие оттенки спортивных линз:

• прозрачные: при плохом освещении на улице или в помещении;

• желтые: улучшают контрастность, уменьшают напряжение зрения;

• оранжевые: оптимальны при переменчивом природном освещении;

• коричневые: усиливают контраст зрения, универсальны;

• фиолетовые: для стендовой стрельбы, идеальны при желтых тарелках;

• голубые: хороши для переменного света, но не для длительного использования.

Как правило, стрелки имеют несколько очков с линзами различного оттенка и применяют их в зависимости от погодных условий и освещенности. Производителем на линзы очков наносится маркировка, в том числе рекомендуемые параметры эксплуатации.

В магазине Custom Guns представлен каталог тактических очков для стрельбы под разные погодные условия и разные места – улица/закрытый тир.