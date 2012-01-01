С 19 декабря 2023 по 19 января 2024 года, при совершении любого заказа в магазине Custom Guns, вы получите гарантированный подарок!

Условия:

Крути барабан! К каждому заказу в этот период предоставляется гарантированный подарок, который рандомно определяется барабаном.

Барабан появится у вас на экране после оформления заказа.

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