ВПО-206
Сталь
Сброс магазина (рычаг, клавиша) чаще всего используется стрелками в практической стрельбе, где скорость перезарядки крайне важна. Нередко кнопку сброса устанавливают и другие любители тюнинга оружия.
В интернет-магазине Custom Guns представлен каталог сбросов магазина для самого популярного оружия ВПО 205-206,TR-9, Сайга-9, Вепрь-12, Сайга 12, Сайга-340, AR-15, AR, СКС. Все сбросы были проверены на практике лучшими стрелками IPSC России и признаны одними из лучших на рынке.
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