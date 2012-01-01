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Сбросы магазина

Сброс магазина для Вепрь-12 Ryde CGNL
В наличии
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Механизм сброса магазина CG901 CGNL для ВПО 205/206

Свойства
Код: 02281
Бренд: CGNL
Совместимость: ВПО-205
ВПО-206
Вес: 50 Гр
Материал: Авиационный Алюминий
Сталь
Покрытие: Оружейная краска Тайга
Длина: 90 Мм
Страна производитель: Россия
Тип товара: Сброс магазина
Рекомендация : Практическая стрельба (IPSC)
 +234 
Цена 4 680 ₽
Сброс Сайга-12 CG903
В наличии
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Сброс магазина CG903 для Сайги-12 исп. без крепления...

Свойства
Код: 01122
Бренд: CGNL
Совместимость: Сайга-12 исп.030
Сайга-12 исп. 340
Вес: 55 Гр
Материал: Авиационный Алюминий
Сталь
Покрытие: Оружейная краска Тайга
Длина: 90 Мм
Страна производитель: Россия
Тип товара: Сброс магазина
Рекомендация : Практическая стрельба (IPSC)
 +234 
Цена 4 680 ₽
кнопка Битюг СКС СКОС ФМБ
В наличии
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Кнопка сброса магазина "Битюг" C.К.О.С. для СКС/ВПО

Свойства
Код: 03225
Совместимость: СКС
Вес: 4 Гр
Материал: Полимер
Длина: 30 Мм
Высота: 32 Мм
Ширина: 18 Мм
Тип товара: Сброс магазина
 +40 
Цена 800 ₽
Механизм сброса магазина...
В наличии
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Механизм сброса магазина CG902 CGNL для...

Свойства
Код: 00795
Бренд: CGNL
Совместимость: Jack-Sport
TR-9
Сайга-9
Вес: 53 Гр
Материал: Авиационный Алюминий
Сталь
Покрытие: Оружейная краска Тайга
Длина: 90 Мм
Страна производитель: Россия
Тип товара: Сброс магазина
Рекомендация : Практическая стрельба (IPSC)
 +234 
Цена 4 680 ₽
Сброс магазина ВПО 205-206 Ripon V CGNL
В наличии
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Механизм сброса магазина CG905 CGNL для ВПО 205/206

Свойства
Код: 00065
Бренд: CGNL
Совместимость: Вепрь-12К
Вес: 80 Гр
Материал: Сталь
Покрытие: Оксидирование
Длина: 120 Мм
Страна производитель: Россия
Тип товара: Сброс магазина
Рекомендация : Практическая стрельба (IPSC)
 +282 
Цена 5 640 ₽
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Кнопки сброса магазина для разных моделей оружия: Сайга-12, Сайга-9, Вепрь, ВПО 205/206, AR

Сброс магазина (рычаг, клавиша) чаще всего используется стрелками в практической стрельбе, где скорость перезарядки крайне важна. Нередко кнопку сброса устанавливают и другие любители тюнинга оружия.

В интернет-магазине Custom Guns представлен каталог сбросов магазина для самого популярного оружия ВПО 205-206,TR-9, Сайга-9, Вепрь-12, Сайга 12, Сайга-340, AR-15, AR, СКС. Все сбросы были проверены на практике лучшими стрелками IPSC России и признаны одними из лучших на рынке.