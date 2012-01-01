Зачем нужны коллиматорные прицелы

Высокая скорость прицеливания, неограниченное поле зрения, удобная стрельба по движущимся целям – все это обеспечивают коллиматорные прицелы. Они незаменимы при стрельбе на коротких и сверхмалых дистанциях (до 100-150 метров), совместимы с любыми видами оружия. Это универсальные прицельные приспособления для охоты, тренировочной стрельбы или реальных боевых задач.

В нашем интернет-магазине Custom Guns представлены прицелы таких брендов, как Holosun, Hakko и Aimpoint. Они проверены на практике профессиональными стрелками. Производители гарантируют качество, а мы – доступные цены. В данном разделе вы так же найдете чехлы, планки, увеличители или другие аксессуары для прицелов.







Разновидности моделей коллиматоров

Коллиматоры ускоряют и облегчают процесс прицеливания. Мы предлагаем модели:

• с увеличением, как в оптических прицелах, и без него;

• закрытые и открытые модификации;

• изделия с датчиком движения;

• снабженные прибором ночного видения;

• модели с подсветкой и панорамным обзором.

Подобный функционал превращает прицеливание в удобную и безошибочную процедуру. На стороне стрелка выступают не только его умения, но и современные технологии.

Коллиматор – идеальный выбор для стрельбы по движущимся целям и на коротких дистанциях. Его приобретают для установки на охотничьи и спортивные ружья, пистолеты, пневматические винтовки и приводы, луки и арбалеты.





Различия коллиматоров по типу конструкции

По типу конструкции такие прицелы подразделяются на открытые и закрытые.

1. Открытые – просты в использовании, дешевле стоят, обеспечивают легкость прицеливания. У них лучше угол обзора, но они хуже защищены от повреждений.



2. Закрытые – долговечные, надежные и не собирают загрязнения. Они заключены в корпус с двумя защитными стеклами. Недостатки: весят больше, чем открытые.

Также прицелы делятся на активные и пассивные. Первые работают в паре с источниками питания, а значит качество освещенности не повлияет на интенсивность горения прицельной марки. Пассивным батарейки не нужны, но, чтобы видеть прицельную марку, потребуется больше света.

Для питания активных прицелов используются батарейки. При постоянно включенном устройстве и средней яркости прицельной марки, энергии хватит на сутки. Точное время работы зависит от модели и типа батарейки. Менять ее просто – не надо демонтировать прицел, достаточно снять боковую крышку. В холодную погоду лучше использовать литиевые элементы питания. Можно устанавливать аккумуляторы, которые заряжаются от автомобильной зарядки.







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