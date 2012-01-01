Коллиматоры

Коллиматоры
Активные фильтры
Коллиматор Holosun...
В наличии

Коллиматор Holosun OpenReflex HS510C

Цена 31 100,00 руб.
Характеристики
Код: 00324
Совместимость: Все виды оружия
Вес: 264 гр. — с кронштейном
Материал : корпус — алюминий T6061-T6,защитный кожух — титан
Длина : 91 мм
Тип: Открытый
Кратность увеличения:
Отстройка параллакса: без параллакса
Цена клика на 100м: 0,5MOA
Диаметр объектива : 32х24 мм
Прицельная марка: Точка 2МОА/круг-точка/круг 65МОА.
Цвет прицельной марки: Красный
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор Holosun Paralow...
В наличии

Коллиматор Holosun Paralow HS403B

Цена 19 950,00 руб.
Характеристики
Код: 00338
Д/Ш/В: 61х34х67 ММ
Вес: 124 гр
Материал : Алюминиевый сплав Т6061-Т6
Покрытие: Анодирование
Тип: Закрытый
Кратность увеличения:
Степеней яркости: 10 дневных режимов, 2 ночных
Размер прицельной марки: 2 МОА
Отстройка параллакса: Отсутствие параллакса вне зависимости от удаленности
Элемент питания: CR2032H 3V
Диаметр объектива : 22 мм
Температурный диапазон: - от - 10 до + 50
Цена деления при отстройке: 0,5 МОА
Водонепроницаемость: До 1 метра
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор Holosun paralow...
Под заказ

Коллиматор Holosun paralow HS503GU

Цена 26 800,00 руб.
Характеристики
Код: 00365
Д/Ш/В: 65х33х48 мм
Вес: 145-118 гр
Тип: Закрытый
Размер линзы: 21 мм
Кратность увеличения:
Размер прицельной марки: 2 М.О.А
Отстройка параллакса: Отсутствует
Тип крепления: Weaver/Picatinny
Элемент питания: CR2032H 3V
Температурный диапазон: от - 10 до + 50
Яркость прицельной сетки: 10 дневных режимов,2 ночных
Цвет подсветки: Красный
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор Holosun Enclosed...
Под заказ

Коллиматор Holosun Enclosed HS512C

Цена 36 100,00 руб.
Характеристики
Код: 00848
Д/Ш/В: 85x41x45 мм
Кратность увеличения: 1x
Элемент питания: CR2032 + солнечная батарея
Температурный диапазон: -30℃~60℃
Цвет подсветки: 10 уровней яркости в дневном режиме и 2 в режиме совместимости с ПНВ
Цена деления при отстройке: 0,5MOA
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор Holosun...
В наличии

Коллиматор Holosun Openelite HE510C-GR

Цена 36 500,00 руб.
Характеристики
Код: 00399
Вес: 264 гр. — с кронштейном
Материал : корпус — алюминий T6061-T6,защитный кожух — титан.
Длина : 91 мм
Тип: Открытый
Кратность увеличения:
Отстройка параллакса: без параллакса
Диаметр объектива : 32х24 мм
Цвет подсветки: Зелёный
Цена деления при отстройке: 0,5MOA
Прицельная марка: Точка 2МОА/круг-точка/круг 65МОА.
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор HAKKO TS-XT6 MINI
В наличии

Коллиматор HAKKO TS-XT6 MINI

Цена 18 850,00 руб.
Характеристики
Код: 00337
Д/Ш/В: 51х28х33 мм
Вес: 45 — с батарейкой, 75 – с кронштейном, 145 – в коробке гр
Тип: Открытый
Размер линзы: 26х22 мм
Кратность увеличения:
Поле зрения на 100м: 12 м
Тип прицельной сетки: Сетка
Степеней яркости: 10
Размер прицельной марки: 4 М.О.А
Отстройка параллакса: Заводская на 50 м
Тип крепления: Weaver/Picatinny
Цена клика на 100м: 2,3 см/1 М.О.А.
Элемент питания: CR2032 3В
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор HAKKO TS-XT3...
В наличии

Коллиматор HAKKO TS-XT3 Открытого Типа

Цена 18 440,00 руб.
Характеристики
Код: 00759
Материал : Аллюминий
Длина : 45 мм
Тип: Открытый
Размер линзы: 24х15 мм
Цена клика на 100м: 26 (1 МОА)
Прицельная марка: Красная(автоматическая/ручная)
Точка (4 МОА)
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор HAKKO TS-XT4 MINI
В наличии

Коллиматор HAKKO TS-XT4 MINI

Цена 17 875,00 руб.
Характеристики
Код: 00761
Материал : Аллюминий
Длина : 47 мм
Тип: Открытый
Кратность увеличения:
Цвет подсветки: Красная (10 уровней)
Прицельная марка: Точка (4 МОА)
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор SIGHTMARK MINI...
В наличии

Коллиматор SIGHTMARK MINI Панорамный

Цена 10 980,00 руб.
Характеристики
Код: 01099
Д/Ш/В: 47х30х39 мм
Материал : Авиационный алюминий
Тип: Открытый
Размер линзы: 23х16 мм
Степеней яркости: ручная 1 – 5
Цена клика на 100м: 1 МОА
Температурный диапазон: от -8 до +120°С
Цвет подсветки: Красная
Прицельная марка: Точка (3 МОА)
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор UTG LEAPERS...
Под заказ

Коллиматор UTG LEAPERS 1х21, точка 4MOA, подсв.R/G

Цена 6 305,00 руб.
Характеристики
Код: 01081
Материал : Авиационный алюминиевый сплав
Тип: Закрытый
Кратность увеличения:
Размер прицельной марки: Точка 4МОА
Диаметр объектива : 21 мм
Цвет подсветки: Красная / Зеленая
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор Holosun HS407C...
Под заказ

Коллиматор Holosun HS407C X2 компактный (Без...

Цена 25 100,00 руб.
Характеристики
Код: 01305
Д/Ш/В: 45x29x29 Мм
Вес: 43 Гр
Тип: Открытый
Кратность увеличения: 1
Тип крепления: Weaver/Picatinny
Элемент питания: CR1632
Диаметр объектива : 23х16
Цвет подсветки: Красная
Прицельная марка: Точка (2МОА)
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор Панорамный...
Под заказ

Коллиматор Панорамный Firefield Impact

Цена 5 590,00 руб.
Характеристики
Код: 01492
Д/Ш/В: 77 х 35 х 53 мм
Вес: 133 гр
Материал : Алюминий / полимер
Цвет: Черный матовый
Кратность увеличения: 1x
Отстройка параллакса: от 25 м
Тип крепления: Weaver
Элемент питания: CR2032
Цена деления при отстройке: 1 МОА
Цвет прицельной марки: Красный
Регулировка яркости прицельной марки : 6 уровней
Артикул производителя: FF26022
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматорный прицел Nikko...
В наличии

Коллиматорный прицел Nikko Stirling

Цена 7 320,00 руб.
Характеристики
Код: 01493
Д/Ш/В: 71,5 x 45 x 47 мм
Вес: 103 гр
Материал : Авиационный алюминий
Цвет: Чёрный матовый
Кратность увеличения:
Тип крепления: Weaver
Элемент питания: 1хCR2032
Диаметр объектива : 25 мм
Прицельная марка: Точка 3 МOA, красная
Покрытие линз: Многослойное
Регулировка яркости прицельной марки : 11 уровней
Артикул производителя: NRD25H
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор LEAPERS 5TH GEN...
В наличии

Коллиматор LEAPERS 5TH GEN 1х26 3.9", точка 4MOA

Цена 4 990,00 руб.
Характеристики
Код: 01683
Вес: 290 гр (с крышками)
Материал : Авиационный алюминиевый сплав
Тип: Закрытый
Кратность увеличения: 1x
Тип крепления: Weaver/Picatinny
Элемент питания: CR1620
Диаметр объектива : 26 мм
Цвет подсветки: Красная / Зеленая
Прицельная марка: Точка 4МОА
Артикул производителя: SCP-DS3039W
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор Holosun...
В наличии

Коллиматор Holosun OpenELITE HE507C-GR X2 (Без...

Цена 36 400,00 руб.
Характеристики
Код: 01709
Вес: 75 гр
Материал : Алюминиевый сплав Т6061-Т6
Длина : 48.7 мм
Высота: 30,5 мм
Цвет: Черный
Тип: Коллиматорный (открытый)
Ширина : 40,6 мм
Тип крепления: Weaver/picatinny
Элемент питания: CR2032
Температурный диапазон: -30/+60
Цвет прицельной марки: Зеленый
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор Holosun...
Под заказ

Коллиматор Holosun MicroELITE HE403B-GR

Цена 21 200,00 руб.
Характеристики
Код: 01710
Вес: 80 гр
Материал : Алюминиевый сплав Т6061-Т6
Длина : 65 мм
Высота: 68 мм
Цвет: Черный
Тип: Коллиматорный (закрытый)
Ширина : 40 мм
Тип крепления: Weaver/picatinny
Элемент питания: CR2032
Температурный диапазон: -30/+60
Водонепроницаемость: IP67
Цвет прицельной марки: Зеленый
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор Holosun...
В наличии

Коллиматор Holosun OpenELITE HE407C-GR X2 (Без...

Цена 28 500,00 руб.
Характеристики
Код: 01712
Д/Ш/В: 45,7x40,6x30,5 мм
Вес: 67 гр
Материал : Алюминиевый сплав Т6061-Т6
Цвет: Черный
Тип: Коллиматорный (открытый)
Тип крепления: Weaver/picatinny
Элемент питания: CR2032
Водонепроницаемость: IP67
Цвет прицельной марки: Зеленый
Тип товара: Коллиматорный прицел
Компактный коллиматор...
В наличии

Компактный коллиматор Holosun OpenELITE HE508T-RD X2

Цена 39 700,00 руб.
Характеристики
Код: 01713
Д/Ш/В: 50x32x40 мм
Вес: 76 гр
Материал : Титан
Цвет: Черный
Тип: Коллиматорный (открытый)
Тип крепления: Weaver/Picatinny
Элемент питания: CR2032H 3V
Температурный диапазон: -10...+50
Цвет прицельной марки: Красный
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор Holosun HS507C...
В наличии

Коллиматор Holosun HS507C X2, компактный (Без...

Цена 32 400,00 руб.
Характеристики
Код: 01921
Вес: 45,5 гр
Материал : Алюминиевый сплав 7075-T6
Покрытие: Матовое
База для установки: Вивер/Пикатинни
Кратность увеличения: 1x
Тип прицельной сетки: точка 2 МОА и круг 32 МОА
Цена клика на 100м: 1 МОА
Элемент питания: CR1632, Солнечная батарея
Интервал рабочих температур: -30 ℃ - 60 ℃.
Цвет прицельной марки: Красный
Артикул производителя: HS507C-X2
Длина волны: 650 нм
Тип товара: Коллиматорный прицел
Коллиматор Holosun paralow...
Под заказ

Коллиматор Holosun paralow HS403C

Цена 21 500,00 руб.
Характеристики
Код: 00364
Д/Ш/В: 61х34х67мм
Вес: 124 гр
Тип: Закрытый
Размер линзы: 22 мм
Кратность увеличения:
Размер прицельной марки: 2 М.О.А
Отстройка параллакса: Отсутствует
Тип крепления: Weaver/Picatinny
Элемент питания: CR2032H 3V
Температурный диапазон: от - 10 до + 50
Яркость прицельной сетки: 10 дневных режимов,2 ночных
Цвет подсветки: Красный
Тип товара: Коллиматорный прицел
Прицел Ultimax 2,5-10x50,...
В наличии

Прицел Ultimax 2,5-10x50, сетка 4A

Цена 64 590,00 руб.
Характеристики
Вес: 630
Материал : алюминиевый сплав
Тип: оптический прицел
Кратность увеличения: 2,5-10
Тип прицельной сетки:
Артикул производителя: UL251050
Подсветка прицельной сетки: есть / красная / центральной точки
Фокальная плоскость : вторая
Отстройка параллакса: нет / 100 ярдов (91м)
Диаметр объектива (размер линзы), мм.: 50
Диаметр трубы прицела, мм.: 30
Цена щелчка: 1/4 MOA
Поле зрения (м./100 м.): 15,2 – 3,9
Удаление выходного зрачка, мм.: 70-78
Диаметр выходного зрачка, мм.: 20 - 5
Длина прицела,мм.: 356
Крепление в комплекте: нет
Гарантия: 25 лет
Гравированная сетка: да
Защита от запотевания: да
Тип товара: Оптический прицел
Наверх

Зачем нужны коллиматорные прицелы

Высокая скорость прицеливания, неограниченное поле зрения, удобная стрельба по движущимся целям – все это обеспечивают коллиматорные прицелы. Они незаменимы при стрельбе на коротких и сверхмалых дистанциях (до 100-150 метров), совместимы с любыми видами оружия. Это универсальные прицельные приспособления для охоты, тренировочной стрельбы или реальных боевых задач.

В нашем интернет-магазине Custom Guns представлены прицелы таких брендов, как Holosun, Hakko и Aimpoint. Они проверены на практике профессиональными стрелками. Производители гарантируют качество, а мы – доступные цены. В данном разделе вы так же найдете чехлы, планки, увеличители или другие аксессуары для прицелов.



Разновидности моделей коллиматоров

Коллиматоры ускоряют и облегчают процесс прицеливания. Мы предлагаем модели:

• с увеличением, как в оптических прицелах, и без него;
• закрытые и открытые модификации;
• изделия с датчиком движения;
• снабженные прибором ночного видения;
• модели с подсветкой и панорамным обзором.

Подобный функционал превращает прицеливание в удобную и безошибочную процедуру. На стороне стрелка выступают не только его умения, но и современные технологии.

Коллиматор – идеальный выбор для стрельбы по движущимся целям и на коротких дистанциях. Его приобретают для установки на охотничьи и спортивные ружья, пистолеты, пневматические винтовки и приводы, луки и арбалеты.


Различия коллиматоров по типу конструкции

По типу конструкции такие прицелы подразделяются на открытые и закрытые.

1. Открытые – просты в использовании, дешевле стоят, обеспечивают легкость прицеливания. У них лучше угол обзора, но они хуже защищены от повреждений.

2. Закрытые – долговечные, надежные и не собирают загрязнения. Они заключены в корпус с двумя защитными стеклами. Недостатки: весят больше, чем открытые.

Также прицелы делятся на активные и пассивные. Первые работают в паре с источниками питания, а значит качество освещенности не повлияет на интенсивность горения прицельной марки. Пассивным батарейки не нужны, но, чтобы видеть прицельную марку, потребуется больше света.

Для питания активных прицелов используются батарейки. При постоянно включенном устройстве и средней яркости прицельной марки, энергии хватит на сутки. Точное время работы зависит от модели и типа батарейки. Менять ее просто – не надо демонтировать прицел, достаточно снять боковую крышку. В холодную погоду лучше использовать литиевые элементы питания. Можно устанавливать аккумуляторы, которые заряжаются от автомобильной зарядки.



Выгодные условия покупки прицелов от Custom Guns

Купить коллиматорный прицел в Санкт-Петербурге просто – выберите модель, добавьте ее в корзину и отправьте заказ нам. Также у нас вы найдёте полезные аксессуары для коллиматорных прицелов – чехлы, увеличители, планки и многое другое. Каждый день мы предлагаем скидки 10-50% на товар дня. Регулярно действуют акции, а для постоянных клиентов предусмотрены специальные условия покупки. Хотите дополнительно сэкономить – используйте промокоды. А при заказе от 10 000 рублей, мы бесплатно доставим товар в любой регион страны.